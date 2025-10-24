Ganz ehrlich: Hätten die Pioniere der Eisenbahn einst so daher geredet wie die Thüringer Landesregierung – es wäre wohl kein einziger Kilometer Schiene gebaut worden. Die Leute hatten damals eine Vision, heute haben Politiker vor allem Bedenken. Denn mehr als heiße Luft kommt nicht in Sachen Werrabahn aus Erfurt. Aber wo der politische Wille fehlt, um ein Projekt mit so großen Chancen für ganz Südthüringen voranzutreiben, da wird die Kluft zwischen Stadt und Land nur größer – und der Frust ebenso.