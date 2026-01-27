Ein Spaziergang durch die winterlich kalte Werraaue führte ans Ufer des Flusses, direkt gegenüber der Einleitestelle, an welcher aus einem Rohr das Salzabwasser in die Werra fließt. Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt (Grüne), die Thüringer Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm, die hessische Landtagsabgeordnete Kaya Kinkel (Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion für Wirtschaft und Energie), Burkhardt Vogel (Vorstandsvorsitzender des BUND Thüringen), Andreas Hundertmark (Sprecher des Grünen-Regionalverbands Wartburgkreis/Eisenach) und Klaus Reinhardt, Vorsitzender der Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Werratal“, sprachen über die Auswirkungen der Salzeinleitungen auf die Natur und über Handlungsmöglichkeiten. Die Lauge lief deutlich sichtbar permanent ins Werra-Wasser. Zwei Enten störten sich nicht daran und nahmen ein Bad in der sprudelnden Brühe.