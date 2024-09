Eigentlich hatte Seriensieger Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn) schon alles klargemacht. Doch er wollte auch beim letzten Wertungsrennen der Konkurrenz noch einmal zeigen, dass er in dieser Saison der Beste war und ist. In 34:34 Minuten stellte Hittinger seine Form dabei unter Beweis und siegte damit klar vor dem Triathleten Sebastian Heinze (TV 1848 Coburg; 38:25 Minuten) sowie Martin Raab (TSV Mönchröden; 40:38 Minuten). Mit der vollen Punktzahl von 80 Zählern verwies Hittinger in der Cupwertung der Senioren 1 damit zugleich Manuel Beyhl (Gute Laune Sport) aus Kloster Veßra souverän auf den Vizeplatz.