Bei idealem Laufwetter begrüßte Eisfelds Bürgermeister Christoph Bauer 156 Teilnehmer zum 16. Eichberglauf – im Beisein des Organisationsteams vom SV 03 Eisfeld mit Org-Chefin Cornelia Becker und der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die für die Sicherungen der Laufstrecken sorgten. „Der Eichberglauf ist mittlerweile zu einer sportlichen Veranstaltung mit Traditionen geworden“, meinte Bauer. Deshalb freue es ihn auch, dass so viele Läufer zum Finale der diesjährigen Serie um den Werra-Rennsteig-Cup noch einmal kräftig um Punkte kämpfen wollen.