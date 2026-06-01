Was für eine geile Sportveranstaltung die Grendellauf-Crew um Cheforganisator Christoph Bauer da auf die Beine gestellt hat! Nicht nur, dass die Organisatoren mit 350 Startern einen neuen Teilnehmerrekord verkünden konnten, sondern, wie es der stellvertretende Geschäftsführer des „Naturpark Thüringer Wald“, Ralf Kirchner, auf den Punkt brachte: „Der Naturpark Thüringer Wald, das sind nicht nur Bäume, sondern er lädt mit sportlichen Events zum Bewegen ein.“