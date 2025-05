Die 22. Auflage des Gleichberglaufes mit Start und Ziel auf dem Sportplatz in Gleichamberg ist Geschichte. Das vom TSV 08 Gleichamberg bestens organisierte Laufspektakel – dem dritten Wertungslauf im Werra-Rennsteig-Cup 2025 – zählte am vergangenen Samstag, 3. Mai, insgesamt 142 Teilnehmer. Den zwölf Kilometer langen Hauptlauf über den Gipfel des Großen Gleichberges gewann Max Widder (OE-Teamsport) in 55:52 Minuten vor Martin Raab (TSV Mönchröden/58:21) und Jens Fleischhauer (SV Bergdorf-Höhn/59:20). Vorjahressieger Hannes Hittinger aus Forschengereuth war diesmal nicht an den Start gegangen. Bei den Frauen gewann Vorjahressiegerin Anke Härtl (1:09:27 h) vom Rennsteiglaufverein.