Auch das Verpressen von Salzabwasser in den Boden sowie Abwässer der Kali-Halden auf hessischer Seite beeinträchtigten den Fluss bis heute, so Kummer. Thüringen habe das Grüne Band als Nationales Naturmonument unter Schutz gestellt. Nun sollen mit dem Projekt "Wunden, die dem Fluss in der Vergangenheit zugefügt wurden", geheilt werden.