Die alte Werra-Brücke gibt es nicht mehr. In Walldorf quert nur ein Behelfsbauwerk den Fluss. Lediglich ein paar Spundwände zeugen noch von dem einstigen Bauwerk aus den 1980er Jahren, das mangels Sicherheit abgerissen wurde. Zahlreiche Risse an der Unterseite sowie am Widerlager des Bauwerks und weitere Schäden hatten Spezialisten im Auftrag des Landes Thüringen festgestellt. Der Freistaat stellte daraufhin die Mittel für den 68 Meter langen Neubau der Brücke bereit. Diese Werrabrücke verfügt dann über zwei Fahrspuren, einen einseitigen Gehweg und – das ist neu – einen Fahrradweg. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2027.