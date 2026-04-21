Als die Carolabrücke im September in Dresden über Nacht einstürzte, da läuteten an der Werra die Alarmglocken. Denn die dortige Brücke über den Fluss ist genauso aus dem anfälligen Spannbeton gebaut, wie die in der sächsischen Landeshauptstadt. Im August 2025 unterzogen Prüfer im Auftrag des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr die Werrabrücke einer umfangreichen Kontrolle. In deren Ergebnis erhielt das Bauwerk nur noch die Note 3,3. Ihr Zustand hatte sich gegenüber der Prüfung im Vorjahr, da lautete die Bewertung noch 3,0, spürbar verschlechtert.