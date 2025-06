Im Meininger Schlosspark gab es zum traditionellen Werra-Badespaß am Sonntag trotz kurzer Regenschauer viel zu erleben und auszuprobieren. Wasser gehörte zum Programm und war bei der sommerlichen Hitze mitunter eine angenehme Abkühlung. Das angekündigte Unwetter, das genau in die Zeit des Gummienten-Rennens fallen sollte, zog zum Glück vorbei. Und die Warnung, die am Verkaufsstand aufgestellt war, dass es bei Absage des Events kein Enten-Geld zurück geben würde, wurde überflüssig. 1000 gelbe Entchen stellt der Verein Meininger Wasserfreunde jedes Mal zur Verfügung, die letztes Jahr komplett ausverkauft waren. Dieses Mal gingen um die 730 an den Start. Punkt 16 Uhr wurden sie mit Hilfe von Bürgermeister Fabian Giesder und der frisch gekürten Hütes-Holle Christiane Reißig-Zöller von der Bogenbrücke in die Werra geworfen. Mit großer Aufregung verfolgten die zahlreichen Familien am Ufer gespannt das sanfte Paddeln der kleinen Schwimmfiguren. Der aufkommende Gegenwind erleichterte das Wettrennen nicht unbedingt. Doch schließlich kamen die ersten 25 auf Höhe der Flutmulde ins Ziel. Noch wusste keiner, welche Nummern die Sieger sein würden. Ungeduldig versammelten sich also alle vor der kleinen Bühne hinterm Schloss und lauerten, ob ihre Enten-Nummer aufgerufen wird.