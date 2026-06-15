Ab 13 Uhr lockten Vereine mit sportlichen und kreativen Angeboten. Und natürlich paddelten auch wieder über 900 gelbe Gummi-Enten durch die Werra, um bei ihren Besitzern für ordentlich Adrenalin zu sorgen. Die 25 ersten wurden mit kleinen und großen Preisen belohnt, dazu kamen einige Sonderpreise. Noch nicht vor Ort eingelöst wurden die Ente Nummer 29 (2. Platz) und die Ente Nummer 1874 (12. Platz). Die Gewinne können in den nächsten Tagen in der Meininger Touristinformation abgeholt werden.