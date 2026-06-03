„Kräht der Hahn früh am Morgen“ – Kinder kennen diese Zeilen. Es ist ein Geburtstagslied. In Wernshausen krähten am Samstag gleich 25 Gockel und es gab gar kein Geburtstagskind. Dafür 13 versierte Zuchtfreunde, die sich in der Werragemeinde seit Jahr und Tag zum Hähnekrähen einfinden. „Das reicht bis in die 1980er Jahre zurück“, erinnert sich Fred Storandt als Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Wernshausen. Man habe sich in der Vergangenheit dafür schon an den unterschiedlichsten Orten getroffen.