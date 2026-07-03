„Ich freue mich so.“ Kami Loos war glücklich. Ihre zweite Blutspende verlief problemlos. Dass die Abnahme in der Sporthalle durchgeführt wurde, störte die junge Frau nicht. Eigentlich findet die Blutspende immer im Dorfgemeinschaftshaus statt. Dort aber haben derzeit die Steinbildhauer ihre Utensilien untergebracht. „Das ist so eine Art Aufenthaltsraum für sie“, sagte Ortsteilbürgermeister Fabian Amborn. Natürlich hätte man den Blutspendetermin auch dort stattfinden lassen können. Dann aber sei Putzen angesagt gewesen – ein Mehraufwand. Deshalb habe man beim DRK-Blutspendedienst NSTOB und beim DRK Ortsverband Wernshausen nachgefragt und sei sofort auf Verständnis gestoßen.