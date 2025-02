Die riesige Papierrolle hatte es Emilia besonders angetan. Eyk stand bei allen Erklärungen immer in der ersten Reihe. Natürlich wird auch die Lautstärke in der Papierverarbeitung den Kindern in Erinnerung bleiben. Um den Tausch einer XXL-Rolle zu beobachten aber, war sie schnell vergessen. Selbst auf einem Gabelstapler durften die Mädchen und Jungen während der Führung durch die Sofidel Germany GmbH, Standort Wernshausen, Platz nehmen.