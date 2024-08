Die Langstreckenschwimmer um Florian Wellbrock werden am Morgen des 9. August 2024 wohl doch in die Seine springen und um Medaillen kämpfen. Mit leichtem Bauchgrummeln, aus dem ein großes Bauchgrimmen werden könnte, wie manche Athleten befürchten. Denn in dem eigentlich gar nicht so seichten Wasser schwimmen allerlei Dinge und Substanzen, mit denen man nicht schwimmen will.