Durch einen technischen Defekt gingen am Bahnübergang in Wernshausen am Samstagmorgen für einige Stunden die Schranken nicht runter. Laut Bundespolizei Erfurt wurde der Defekt um 7.50 Uhr bekannt. Nachdem ein Monteur vor Ort war und den Defekt behoben habe, sei die Anlage ab 10.20 Uhr wieder funktionsfähig gewesen, hieß es auf Nachfrage. Die Verkehrsteilnehmer, die in dieser Zeit die Bahnschienen querten, mussten Vorsicht walten lassen. Viele werden aber trotzdem ziemlich überrascht gewesen sein, da man an einem beschrankten Bahnübergang nicht damit rechnet, dass auf einmal ein Zug die Straße quert. Und das in einer Zeit, in der nicht wenige Einwohner von Wernshausen auf dem Weg zu den Einkaufsmärkten Am Gries gewesen sein dürften bzw. in die Gegenrichtung zur Ortsmitte, wo ebenfalls Läden und Apotheke angefahren werden.