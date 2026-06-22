Wernshausen: Hilferuf der Kegler zeigt Wirkung

Im Frühjahr dieses Jahres dann der nächste Anlauf. Über Wernshausens Ortsbürgermeister Fabian Amborn, gleichzeitig Stadtrat und Vorsitzender des Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport, kam das Thema erneut auf die politische Tagesordnung. Mit dem stellvertretenden Bürgermeister Christoph Zimmermann wurde ein Gespräche vereinbart, um nach Lösungen zu suchen. Dabei zeigte sich schnell, dass eine ursprünglich diskutierte Komplettsanierung der Anlage für rund 150.000 Euro derzeit nicht realisierbar ist.

Stattdessen verständigten sich alle Beteiligten auf eine gezielte Teilsanierung. Erneuert beziehungsweise ausgetauscht werden der Kugelstand und die Anlaufbereiche aller vier Bahnen. Außerdem sollen rechts und links die Schlagwände ersetzt werden. Ziel sei es, die gravierendsten Mängel zu beseitigen und die Voraussetzungen für einen sicheren und regelkonformen Spielbetrieb zu schaffen, sagt Storandt.

Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 31.000 Euro. Ein spezialisiertes Planungsbüro aus Sachsen, das auch die Arbeiten übernehmen würde, wurde inzwischen gefunden. Die Stadt Schmalkalden beteiligt sich mit 25.000 Euro an dem Vorhaben. Die verbleibenden rund 6000 Euro will der Verein aus Eigenmitteln sowie über Sponsoren aufbringen. Eine Sanierung würde etwa zwei Wochen dauern, sagt Storandt.

Mittel können noch in diesem Jahr bereitgestellt werden

Bürgermeister Thomas Kaminski erklärte, dass die Probleme der Stadt grundsätzlich bekannt gewesen seien. Da jedoch vor einigen Jahren zeitweise ein Abriss des Bürgerhauses Werra-Aue diskutiert worden sei, um Flächen für die Papierfabriken zu schaffen, sei das Thema nicht weiter verfolgt worden.

Für die nun gefundene Lösung konnten nach Angaben des Bürgermeisters Mittel aus dem laufenden Haushalt bereitgestellt werden, die an anderer Stelle in diesem Jahr nicht benötigt werden. Das betrifft laut Christoph Zimmermann den für dieses Jahr geplanten Umzug des Bürgerbüros in das ehemalige Sparkassengebäude.

Ein Stadtratsbeschluss ist nicht erforderlich. Über diese Größenordnung darf Bürgermeister Thomas Kaminski laut Geschäftsordnung selbst entscheiden.

Blick auf die Kegelbahn. Foto: Michael Bauroth

Mit der nun geplanten Sanierung sehen Verein und Stadt einen wichtigen Schritt für die Zukunft des Kegelsports in Wernshausen. Für den Traditionsverein, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert, bedeutet die Unterstützung vor allem eines: die Chance, den Spiel- und Trainingsbetrieb langfristig zu sichern und die erfolgreiche Nachwuchsarbeit fortzusetzen.