Ein vielfältiges Programm aus Sport, Kreativität und gemeinsamen Aktivitäten gab es während der Osterferien an der Grundschule Wernshausen. Wie von Doreen Wagner, Erzieherin und Hortkoordinatorin, zu erfahren war, fiel der Startschuss am Montag mit einem sportlichen Highlight. In der Sporthalle sorgte ein Handballtrainer der HSG Werratal 05 e.V. für Bewegung und gute Laune. Mit lockeren Übungen brachte er den Kindern auf spielerische Weise die Grundlagen des Handballs näher.