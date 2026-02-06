In heimeliger Atmosphäre des alten Schulhauses spannenden Geschichten zu lauschen, ist eine besondere Erfahrung für die Wernshäuser Grundschüler.
Wernshausen Gemütliche Lesenacht im Schulhaus
Redaktion 05.02.2026 - 17:41 Uhr
Wo sie sonst an Tischen sitzen und lernen, konnten Grundschüler Decken und Kuscheltiere auspacken: In Wernshausen war wieder Lesenacht.
In heimeliger Atmosphäre des alten Schulhauses spannenden Geschichten zu lauschen, ist eine besondere Erfahrung für die Wernshäuser Grundschüler.