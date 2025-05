Der Brunnen brachte Eva Naomi Watanabe auf die Idee. Früher wurde hier am Haunetaler Platz das Nutzvieh getränkt. Sicherlich waren auch Pferde darunter. Später stand dort auch ein Wipptier für Kinder – ein Pferdchen. Was also war für die Künstlerin aus Staufenberg nahe liegender, als während des ersten Steinbildhauersymposiums im vorigen Sommer in Niederschmalkalden aus dem Sandstein Pferde entstehen zu lassen. Genauer gesagt Fohlen. Zwei eng umschlungene. Die stehen nicht nur für Anmut und Grazie. Eva Naomi Watanabe interpretierte in ihre Skulptur auch die Freundschaft hinein. Im übertragenen Sinne die zwischen Wernshausen und der Partnergemeinde in Haunetal. Seit der Wiedervereinigung 1990 bestehen freundschaftliche Beziehungen zwischen der Marktgemeinde Haunetal und der Gemeinde Wernshausen, die seit 2008 zur Stadt Schmalkalden gehört.