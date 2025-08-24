Die Hupe knarzte mächtig. Sie gehörte zu einem Chevrolet 3100. „Das kann ich besser“, steht für Ronald Hengst aus Hermannsfeld fest. Im Handumdrehen öffnet er die Tür seines John Deer Lanz, Baujahr 1968, und drückt auf die Tube. Und ja – das Quäken klingt schon kraftvoller. Es übertönt sogar das Motorengeräusch einer Gruppe von jungen Leuten, die gerade auf ihren Schwalben ankommt. Die Umstehenden schauen sofort in Richtung des Schleppers, Ronald Hengst, der Charlie genannt wird, lacht. Gemeinsam mit seinem Kumpel Ewald Ganz war er nach Wernshausen zum Oldtimer treffen gefahren. Ganz tuckerte im Famulus RS 14-36, Baujahr 1961, voran. Im 20 kmh-Tempo.