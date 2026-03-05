Wenn fortan Gewitter aufziehen, wird es Hans-Walter Wandtke nicht einerlei sein. „Das mulmige Gefühl bleibt“, sagt der 66-Jährige aus Wernshausen und weiß: „Ein Blitz kann einen eher treffen als ein Sechser im Lotto.“ Was sich auf den ersten Blick wie eine flapsige Bemerkung anhört, ist für ihn, seine Schwester und den Schwager im Sommer 2024 bittere Realität geworden. Nicht im Traum hätten die Drei daran gedacht, dass das Haus im „Rosagrund“ einmal Opfer von Flammen werden würde. An jenem 1. Juni schon gleich gar nicht, weil da Wandtke eher mit starken Niederschlägen und womöglich mit Hochwasser gerechnet hatte.