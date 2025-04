Das Thema war aufgekommen, weil das kreiseigene Entsorgungsunternehmen Schmalkalden Stadtreinigung (SSR) von der Ortsmitte Wernshausens künftig in das neue Industrie- und Gewerbegebiet an der B 19 umzieht. Seither wurden Nachnutzungs-Ideen für das Areal diskutiert. Eine Idee war dabei auch die Verlagerung des Bürgerhauses „Werra-Aue“ dorthin. Ein Grund hierfür war zum Beispiel, dass die Anfahrt ins heutige Veranstaltungs-Domizil die Besucher und Gäste oftmals über Wege führt, die an den Hallen des Sofidel-Unternehmens direkt vorbei gehen – und das bringt Konfliktpotenzial zwischen Werksverkehr und Alltagsverkehr mit sich. Hier war und ist man auf der Suche nach einer Lösung.