Pinke und neongrüne Haarbänder, Netzoberteile, Stulpen. Weit über die Hälfte der rund 200 Gäste kamen verkleidet zur 80er- und 90er-Party sin der Wernshäuser Werra-Aue. So, wie es in der Einladung gewünscht war. Was aber gleichzeitig bedeutete, dass der Wernshäuser Ortsteilbürgermeister Fabian Amborn seine Wette verloren hat. Er hatte im Vorfeld verkündet, wenn über 50 Gäste verkleidet erscheinen, dann würde er an dem Abend eine Kür im Hobby-Horsing aufführen.