Wenn in Wernshausen Blutspende im Kalender steht, dann macht sich Annegret Rose regelmäßig auf den Weg. Am Samstag war es ihre 74. Spende. Auch ihr Bruder spendet seit Jahren Blut. Für beide ist das eine Selbstverständlichkeit. Schließlich kann jeder in eine Situation kommen, wo er fremdes Blut braucht. Und gerade an den langen Wochenenden, wenn der Montag ein Feiertag ist, werden vom DRK-Blutspendedienst NSTOB – die Abkürzung steht für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen – gern Sondertermine anberaumt.