„Schwester Sigrid hat mir so manche Spritze verpasst“, erinnerte sich Klaus Kleimenhagen. Harald Rommel sei sein Lehrer gewesen. Beide sind untrennbar mit dem DRK Ortsverband Wernshausen verbunden. Sigrid Usbeck gehört seit 70 Jahren dazu. Zur großen Geburtstagsfeier am Freitagabend – der DRK Ortsverband Wernshausen wurde 105 Jahre alt – bekam sie die ihr gebührende Anerkennung in Form von Urkunde und Ehrennadel. Die 91-jährige war gerührt.