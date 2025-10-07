Während zuletzt der Neubau der Inselbergschanze viel Aufmerksamkeit erhielt, dürfen aber die vier kleineren Schanzen auf dem Seimberg nicht vergessen werden. In der Werner Lesser-Skisprung Arena werden schon bald weitere Baumaßnahmen zur Modernisierung ergriffen. Hierfür lieferte der Landessportbund Thüringen in Person von Geschäftsführerin Kerstin König einige Fördermittel, die auf insgesamt 120.000 Euro ergänzt werden. Im Leistungszentrum Inselberg begibt sich die heranwachsende Skisprung-Jugend auf die Schanzen und wagt sich mit wachsender Erfahrung von einer Schanzengröße zur nächsten. Kerstin König betont: „Der Kinder- und Jugendsport ist die Grundlage von allem. Ohne die tolle Arbeit in diesem Bereich werden wir auf den großen Schanzen keine Leistungssportler mehr haben.“ Und Brotterodes Bürgermeister Kay Goßmann fügt hinzu: „Hier in der Arena wird Sport mit Leidenschaft betrieben und gelebt.“