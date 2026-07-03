In der vergangenen Woche setzten Mitarbeiter des Bauhofs den Betonsockel für das FBF-Bronzerelief von Wolfgang Nickel „Schmalkalder Artikel“ und einen Edelstahlständer für eine Infotafel. Bevor diese durch den Präsidenten der FBF- Stiftung für Wissenschaft und Kunst, Norbert Krah, an Bürgermeister Thomas Kaminski in der nächsten Woche als kostenfreie Dauerleihgabe für die Stadt Schmalkalden übergeben wird, nahm der Künstler eigenständig die Verhüllung des Kunstwerkes vor.