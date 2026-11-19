Weimar (dpa/th) - Kommunen ins Zentrum der Politik stellen: Das ist das Anliegen eines Aufrufs von etlichen Akteuren aus Zivilgesellschaft und Politik. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle und die ehemalige Ethikratsvorsitzende Alena Buyx. Das teilten die Veranstalter der "Werkstatt der Mutigen" in Weimar mit, bei der in den vergangenen beiden Tagen rund 600 Bürgermeister und Engagierte diskutierten.