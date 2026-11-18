Weimar - Was sich die Bundes- und Landespolitik von Kommunen abschauen kann, will eine Konferenz in Weimar sichtbar machen. "Deutschland schau auf deine Kommunen! Weil da passiert viel Interessantes, von dem wir lernen können", sagte eine der Organisatorinnen der "Werkstatt der Mutigen", Sophia von Bonin von der Nichtregierungsorganisation "Project Together". Rund 600 Bürgermeister und Engagierte aus ganz Deutschland treffen sich für zwei Tage, um sich über konstruktive Ansätze für die Politik auszutauschen.