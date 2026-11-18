Aktuell werde vieles schlechtgeredet und es gebe natürlich auch Probleme, sagte von Bonin. Gleichzeitig gebe es aber in vielen Städten und Gemeinden Menschen, die etwas anders machen und Dinge voranbringen. "Das sind unglaublich verschiedene Leute, bei denen man nicht glaubt, sie haben etwas gemeinsam." In etlichen ausführlichen Interviews habe sich aber beispielsweise als roter Faden gezeigt, dass sie den Menschen an ihren Orten etwas zutrauen. "Das motiviert die Menschen total."