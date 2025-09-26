Werksschließungen: Staedtler schließt zwei deutsche Werke

Nürnberg - Der fränkische Stiftehersteller Staedtler will zwei seiner Standorte in Deutschland schließen. Die Werke in Neumarkt in der Oberpfalz und Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sollen nach 2028 nicht fortbestehen und in den Haupt-Produktionsstandort Nürnberg integriert werden, kündigte das Unternehmen in einer Mitteilung an. Stattdessen will Staedtler in den Aufbau eines neuen Werkes in Osteuropa investieren. Genauere Angaben dazu machte das Unternehmen zunächst nicht.