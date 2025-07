Verluste in dreistelliger MIllionenhöhe

Ein Sprecher von Musashi sprach von mehreren Hundert betroffenen Beschäftigten. Hintergrund seien Verluste in dreistelliger Millionenhöhe an den deutschen Standorten. "Es waren schlichtweg keine Aufträge da." Die Werke in Leinefelde und Hann. Münden sollen demnach komplett geschlossen werden, in Lüchow soll etwa die Hälfte der Arbeitsplätze wegfallen. Die anderen drei Werke in Deutschland seien nicht betroffen.