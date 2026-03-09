Werksschließung Zalando-Betriebsrat pocht auf Gespräche statt Gericht

Das Modeunternehmen strebt über dieses Schlichtungsgremium noch im Mai eine Einigung über einen Sozialplan und Interessenausgleich für die Mitarbeiter an. Ende September soll der Standort geschlossen werden. "Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir müssen uns vor Gericht einigen", betonte Krause. Der Betriebsrat habe die Verhandlungen über Sozialplan und Interessenausgleich an diesem Montag aufnehmen wollen und weitere Terminvorschläge unterbreitet - nun sei aber noch vor Beginn der Verhandlungen ein Schlichtungsgremium beantragt worden. Dieses wird in der Regel unter einem neutralen Vorsitz eingesetzt, wenn Verhandlungen scheitern und ein Konflikt festgefahren ist.