Werksschließung Zalando-Betriebsrat pocht auf Gespräche statt Gericht

Erfurt (dpa/th) - Im Konflikt um die Standortschließung von Zalando in Erfurt hat der Betriebsrat weiter Bereitschaft für Verhandlungen mit dem Vorstand signalisiert. "Wir möchten für die Kollegen am Verhandlungstisch mit dem Arbeitgeber zum Ziel kommen und das nicht vor Gericht austragen", sagte der Erfurter Zalando-Betriebsratsvorsitzende Tony Krause. Der Internet-Modehändler hatte am vergangenen Freitag - für die Arbeitnehmervertretung völlig überraschend - das Arbeitsgericht Erfurt angerufen und die Einrichtung einer Einigungsstelle beantragt.