Bremen - Werder Bremens Neuzugang André Silva wird im Auswärtsspiel bei Bayern München zunächst auf der Bank sitzen. "André hat sich gut eingefunden, er ist ein offener Typ. Er hatte zuletzt aber etwas Probleme an der Wade", sagte Werder-Coach Ole Werner über den von RB Leipzig bis zum Sommer ausgeliehenen Stürmer. "Er kann uns auf jeden Fall weiterhelfen, wenn auch am Freitag noch nicht von Beginn an."