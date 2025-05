Nürnberg (dpa/lby) - Überzählige Paviane aus dem Nürnberger Tiergarten werden nicht in einen indischen Zoo umziehen. Dieser komme nicht in Betracht, teilte eine Sprecherin des städtischen Tiergartens auf Nachfrage mit. "Wir prüfen in den kommenden Wochen, welche Optionen wir für das weitere Vorgehen haben."