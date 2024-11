Werbung für die Region Nicht mehr "Metropole": Ruhrgebiet wirbt nun mit Grönemeyer

Der Slogan spiegele die raue Herzlichkeit und die Willkommenskultur der Region, mit der sie den "Wandel zur grünsten Industrieregion der Welt" vorantreibe, sagte Duin. Die bisherige Bezeichnung als "Metropole Ruhr" gebe die Region auf, kündigte der Verband an. "Wir bezeichnen uns künftig auch wieder so, wie die Menschen uns nennen, kennen und lieben - als das Ruhrgebiet", so Duin.