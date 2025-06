Wie viel Wert sie auf Zusammenarbeit und freundschaftliche Verbindungen legen, betonen die vier Mitglieder der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen – Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof – immer wieder. Doch was zu viel ist, ist zu viel. Im Rahmen des Junioren-Weltcups im Schießen, der vom 20. bis 26. Mai auf dem Suhler Friedberg ausgetragen wurde, wurde ein Werbebanner am Zella-Mehliser Bahnhof aufgehängt. Darauf sei „Welcome in Suhl“ zu lesen gewesen. Dass man die jungen Sportschützen, ihre Trainer und Betreuer sowie die ankommenden Gäste nicht nur grammatikalisch fragwürdig, sondern auch in der falschen Stadt begrüßte, merkte Sarah Boost (CDU) im jüngsten Ausschuss für Soziales, Kultur, Jugend, Sport und Tourismus kritisch an. „Ich habe mich von dem Banner gestört gefühlt. Es tat mir richtig weh, wenn ich dort vorbeigekommen bin“, gab sie zu. Die Stadt Zella-Mehlis stelle doch auch kein Plakat in Oberhof auf. Sie wünsche sich, dass man das Banner in der nächsten KAG-Zusammenkunft zum Thema mache. Man könne bei künftigen Veranstaltungen die Sportler direkt begrüßen oder ihnen eine schöne Veranstaltung wünschen. So könne man die Nennung des Ortes umgehen, schlug sie vor.