Wer in diesen Tagen mit dem Bus im Landkreis Schmalkalden-Meiningen unterwegs ist, wird ihm vielleicht schon begegnen: Der neu gestaltete Karriereheimat-Bus der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB) ist ab sofort auf den Straßen der Region unterwegs. Die auffällige Gestaltung wirbt für die Initiative „Karriereheimat“, die jungen Menschen zeigt, welche Ausbildungs‑, Studien‑ und Berufsperspektiven direkt vor ihrer Haustür liegen.