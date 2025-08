In einer Zeit der digitale Reizüberflutung und Hektik im Alltag findet offenbar eine entschleunigende, naturnahe Alternative mit Erlebniswert namens „Rätselranger“ immer mehr Zuspruch, weil es analog funktioniert. Ein generationsübergreifendes Gemeinschaftsabenteuer in der Natur, wenn man so will, dass gerade auch in der letzten Woche der Thüringer Sommerferien 2025 für Familien zwischen Rennsteig und Rhön interessant sein könnte.