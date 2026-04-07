In einigen kommunalen Administrationen der Region hat es in den vergangenen Monaten ein Stühlerücken gegeben, in der Großgemeinde Floh-Seligenthal sogar ein recht geräuschvolles. Denn in der Verwaltung gibt es mit Tourismusamt und Försterei knapp 20 Beschäftigte, darunter einschließlich Bürgermeister zwei Beamte. Im vergangenen Jahr sind mehrere Mitarbeiter ausgeschieden, ihre Stellen wurden inzwischen wieder besetzt. Ein Viertel der Mannschaft ist neu.