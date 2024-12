Wer sind Thüringens Asse des Jahres 2024?: Endspurt bei der Sportlerwahl

An der Spitze gibt es kaum Veränderungen. Bei den Sportlerinnen hat Skilangläuferin Victoria Carl knapp die Nase vorn. Doch auch Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz, Michelle Kroppen als olympische Silbermedaillengewinnerin im Bogenschießen und Biathletin Vanessa Voigt liegen noch in Titel-Reichweite. In der Kategorie der Sportler ist Vorjahressieger Max Langenhan momentan Spitzenreiter. Der Rennrodler hält Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer sowie Handball-Olympiamedaillengewinner Marko Grgic leicht auf Distanz.