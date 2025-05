Hätte den Beiden jungen Frauen vor ein paar Jahren in der Karibik auf Guadeloupe – dem Ort ihrer ersten Begegnung – jemand gesagt, dass sie im Jahr 2025 gemeinsam ein Frauenkommunikationszentrum in Hildburghausen leiten, hätten sie wahrscheinlich sehr ungläubig geschaut. Aber scheinbar sollte es genau so sein, dass Milena Schwerdt aus Birkenfeld und Julia Teresa Barbarski aus Köln irgendwo auf der Welt zueinander finden, um jetzt mitten in Deutschland gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. Vor fast genau zwei Jahren besuchte die Kölnerin die Birkenfelderin, verliebte sich in die Gegend, wurde in Steinheid und Hildburghausen heimisch.