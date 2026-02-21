Noch während die Gärten unter Schnee und Eis Winterruhe hielten, hatten die Organisatoren der Aktion „Offene Gärten – Open Gardens“ den Frühsommer im Auge. Dann wollen und sollen auch in Schmalkalden und Umgebung wieder Besitzer privater Gärten die Pforten öffnen und Gäste in ihren grünen Paradiesen willkommen heißen. Als Termin für die Region Schmalkalden wurde der Sonntag, 14. Juni festgelegt. Das teilt Regina Langer aus Breitungen mit, die hier seit Jahren den Aktionstag organisiert und sich auch immer über weitere Mitstreiter freut.