München (dpa/lby) - Fast 18 Millionen Euro hat ein bislang unbekannter Glückspilz aus Oberbayern im Lotto gewonnen. Er oder sie habe bei der Ziehung am Mittwoch alle sechs Zahlen und sogar die Superzahl richtig getippt, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in München mit. Der Gewinn kann sich sehen lassen: 17.990.864 Euro. Bis Ende 2028 kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin nun melden.