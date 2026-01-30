Wer holt die Krone?: Wir schicken die Ilm-Kreis-Promis in den Dschungel

Politiker, Künstler, Bank- oder Forstamtschef? Wir schicken Promis aus dem Ilm-Kreis ins virtuelle Dschungelcamp. Wer holt sich wohl die Dschungel-Krone? Sie stimmen ab!
Warum? Weil es höchste Zeit ist, herauszufinden, wie sich unsere lokale Prominenz schlägt, wenn statt Sitzungssaal, Forstrevier oder Schalterhalle plötzlich Spinnen in Fahrzeuggröße und Kakerlaken mit Fluglizenz den Ton angeben. Unsere Kandidatenliste liest sich wie ein Who is Who des Rathaus und der Volksfestbühne.
Alle haben ihre Steckenpferde – und alle werden sie im Dschungel feststellen, dass ein Steckenpferd gegen eine hungrige Riesenameise ungefähr so hilfreich ist wie ein Regenschirm im Monsun.
Doch am Ende kann nur eine Person den Titel bekommen und Dschungelkönig oder Dschungelkönigin des Ilm-Kreises werden. Wer wird es wohl schaffen? Wer behält die Nerven? Und wer ruft als Erster „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ – noch bevor die erste Prüfung überhaupt begonnen hat?
Machen Sie sich gerne anhand unserer Auflistung ein Bild und entscheiden Sie dann, wem Sie Ihre Stimme geben.
Anders als beim TV-Dschungelcamp gibt es in unserer Version übrigens bloß eine Abstimmungs-Runde. Der oder die von Ihnen mehrheitlich Erwählte darf direkt die Blätterkrone gegen eine echte tauschen...
„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, umgangssprachlich auch als Dschungelcamp und in sozialen Netzwerken mit dem Hashtag IBES bezeichnet, ist eine deutsche Reality-Show, die seit 2004 von RTL ausgestrahlt wird.
Prominente leben rund zwei Wochen lang in einem sogenannten Dschungelcamp in Australien unter ständiger Beobachtung durch Fernsehkameras, ähnlich wie im Format Big Brother. Ziel der Teilnehmer ist es, die Gunst der Zuschauer zu gewinnen und so lange wie möglich im Camp zu bleiben, um als Sieger zur Dschungelkönigin bzw. zum Dschungelkönig gewählt zu werden.