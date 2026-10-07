Wer hat Schutzmaßnahmen? Firmen zumeist nicht speziell für KI-Angriffe gewappnet

Berlin - Nur etwa jedes zehnte Unternehmen in Deutschland hat bisher Prozesse für speziell auf Künstliche Intelligenz bezogene Sicherheitsvorfälle etabliert. Das zeigt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des TÜV-Verbands. Danach gaben lediglich elf Prozent der 505 Unternehmen, die an der Befragung im Juli teilnahmen, an, bei ihnen existierten bereits spezielle Vorkehrungen für solche Fälle. 43 Prozent der Befragten gaben an, sie nutzten allgemeine IT-Sicherheitsprozesse, aber noch ohne spezielle KI-Regeln. Jedes fünfte Unternehmen (20 Prozent) erarbeitet nach Auskunft der Verantwortlichen aktuell solche Prozesse.