Die Freien Demokraten um den Bundesvorsitzenden Christian Dürr stecken stecken nicht nur seit vielen Monaten in einem Umfragetief, sondern haben auch seit der Bundestagswahl 2025 deftige Wahlniederlagen kassiert. Sogar in ihrem Stammland Baden-Württemberg ist die FDP aus dem Landtag geflogen. In der Partei ist die Führungsfrage voll entbrannt und zum Bundesparteitag in wenigen Wochen greift neben dem 39-jährigen Hennig Höne mit Wolfgang Kubicki (74) ein Parteiveteran nach dem Vorsitz.