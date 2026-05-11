Glücklich konnten sich am Sonntagabend die Konzertgäste schätzen, die eine Karte für Wenzels Konzert ergattert hatten. Das Platzangebot im „Kleinod“ war wesentlich kleiner als jenes, welches im Spätherbst 1989 in der „Hochschul- Mensa“ zur Verfügung stand, als „Wenzel & Mensching“ dort mit ihrem Bühnenprogramm auftraten. Selbiges blieb so manch einem in bildhafter Erinnerung. Das Liedermacherduo ließ im Bühnenoutfit erkennen, wie weit die DDR damals heruntergekommen war. Zerlumpt, verlottert, schäbig, abgerissen zeigten sich beide, hielten Abrechnung mit manch Altem und holten Atem für Neues. Das sollte bald kommen und kam. Aber ziemlich anders, als von Wenzel und so manchem Mitmenschen im Geiste gewünscht und gedacht.