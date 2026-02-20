Manche Männer kaufen sich mit 66 ein E-Bike. Detlef Dehler baut sich aus einer alten Teekanne einen Ritterhelm. Oder näht historische Gewänder. Oder er malt. Und irgendwie scheint alles, was er erschafft, ein bisschen zu leuchten und eine ganz eigene Seele zu haben. Wer den Hildburghäuser kennt, weiß: Dieser Mann lebt nicht in Halbheiten. Er lebt in Ausrufezeichen. Sein nächstes Ausrufezeichen steht schon fest: 4. September 2027. Ein Samstag am Heiligen Grund. Eine Eiche. Ein Druide. Seine Christine. Und eine Hochzeit, wie sie Hildburghausen vermutlich noch nicht gesehen hat. „Wenn ich was mache, dann richtig“, sagt der 66-Jährige. Und er meint damit nicht nur Nieten im Helm.