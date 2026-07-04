Freitagabend. Kantplatz in Hildburghausen. Filmreife Kulisse, die an die Leichtigkeit des Lebens erinnert. Das „Dinner in Weiß“ feierte seine Premiere in der Kreisstadt und verzauberte den Ort des Geschehens. Als die Sonne langsam tiefer sank, schien das Portal der Christuskirche im warmen Abendlicht beinahe selbst zu leuchten. Davor standen weiß gedeckte Tische, liebevoll mit Blumen geschmückt. Rund 30 Menschen waren der Einladung gefolgt – in heller Kleidung, mit Picknickkörben.